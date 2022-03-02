Spor Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak
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Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rus ve Belaruslu sürücüler FIA organizasyonlarında tarafsız statüde yarışacak
FIA

Federasyondan yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyeceği ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabileceği duyuruldu.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi.

Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi. Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.

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