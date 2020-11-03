MİLLİ TAKIM

Ryan Giggs neden tutuklandı?

Giggs tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı

Galler Teknik Direktörü ve efsane futbolcu Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Giggs, ödenen kefaletin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in teknik direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgilere göre Greville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

Şenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştu
Şenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından paylaşılan sohbetlerin sonuncusuna, teknik direktör Güneş'in yanı sıra İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs katıldı.Sohbete "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle katılan Güneş, EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmemesi halinde bugün son grup maçlarının oynanacağını hatırlattı.Gol sonrası sevinçler, sahadaki atmosfer ve binlerce taraftarın tezahüratları gibi futbolun güzelliklerine değinen dört teknik adam, şampiyonada görüşmek üzere vedalaştı.Teknik direktörlerin sohbetinde şimdilik sona geldik 🙂 Seneye @EURO2020’de görüşmek üzere! 🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇹🇨🇭#seeyousoon #StaySafe pic.twitter.com/qQLoMpvQfR&mdash; Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 21, 2020

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