Sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

PFDK, Adana Demirspor'un 3-0 hükmen yenilgisine ve 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca Murat Sancak'a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.