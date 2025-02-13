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Sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

22:1413/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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PFDK kararları açıklandı.
PFDK kararları açıklandı.

PFDK, Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezasını duyurdu. Kurul, Adana Demirspor'a 3-0 hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaları duyurdu.


Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu.


Hükmen yenilgi ve puan silme cezası

PFDK, Adana Demirspor'un 3-0 hükmen yenilgisine ve 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca Murat Sancak'a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.






#PFDK
#Galatasaray
#Adana Demirspor
#TFF

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