PFDK, Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezasını duyurdu. Kurul, Adana Demirspor'a 3-0 hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaları duyurdu.
Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu.
PFDK, Adana Demirspor'un 3-0 hükmen yenilgisine ve 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca Murat Sancak'a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.