Salih Uçan'dan Empoli'ye veda

Salih Uçan ikinci Serie A macerasında da istediğini bulamadı. Sezon başında Empoli'ye transfer olan oyuncu, kariyerinde yeniden bir yükseliş dönemine girmek istediğini söylemişti.

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Salih Uçan, "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Empoli'ye geçen sezon başında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 14 maçta 1 gol attı.

Salih Uçan için Başakşehir ve Konyaspor kulüplerinin ilgisi olduğu ve milli oyuncunun iki takımdan birine transfer olabileceği belirtildi.