Spor Salih Uçanın transferi açıklandı
TRANSFER

Salih Uçan'ın transferi açıklandı

Başakşehir Kulübü, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçanın transferi açıklandı
Alanyaspor'dan transfer edilen Salih Uçan, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı.

Süper Lig'de birçok talibi olan Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu Başakşehir'le sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan, siyah-beyazlı formayla 15 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.

Yeni takımının formasıyla poz verdi.
Yeni takımının formasıyla poz verdi.
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Büyükelçilik duyurdu: Türk vatandaşları vizesiz girebilecek.
İYİ Partinin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti: CHPyi eleştiremem dilim yandı

​İsrail Başbakanı Bennett'ten skandal sözler.

Necip ​Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı.

​Resmi uyarı geldi: Çoğumuz okumadan kabul ediyoruz.

​Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ayrıntılar netleşti.

​BM'den DEAŞ'ın Haseke'deki hapishane saldırısına ilişkin uyarı.

​Kuğulu Park'taki fıskiyeler dondu. Ortaya çıkan görüntü peri bacalarını andırdı.

​İstanbul Emniyeti'nden Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama geldi.

​İBB'de liyakatli ve tecrübeli isimler bir bir tasfiye edildi.

​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankalara çağrı yaptı.

​İdlib'deki çadır kampta babalar, gece çocuklarının donmaması için nöbet tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.