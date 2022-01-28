Salih Uçan'ın transferi açıklandı

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Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi

PKK talimatıyla kurulan ve HDP’nin yedek partisi olarak görülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) de örgüt kampı gibi. DBP Diyarbakır İl Başkanlığı’na yapılan baskında çok sayıda yasaklı yayın, pankart, örgütsel genelge ve yazışma ele geçirildi.

