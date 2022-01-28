Salih Uçan'ın transferi açıklandı

Süper Lig'de birçok talibi olan Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki futbolcu Başakşehir'le sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan, siyah-beyazlı formayla 15 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.