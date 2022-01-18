Şenol Güneş'in ekibinde yer alan isim tekrar Beşiktaş'ta

Atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana Süper Lig'de Beşiktaş'ı iki sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş'in ekibinde yer almıştı.
2015 ile 2019 yılları arasında çalışan Montana 2022'de tekrar Beşiktaş'ta görev aldı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer lan bilgi şu şekilde;
- Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir. Miguel Peiro Montanana’ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.