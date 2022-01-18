Spor Şenol Güneşin ekibinde yer alan isim tekrar Beşiktaşta
TRANSFER

Şenol Güneş'in ekibinde yer alan isim tekrar Beşiktaş'ta

Süper Lig'de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Miguel Peiro Montanana tekrar siyah beyazlılarda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşin ekibinde yer alan isim tekrar Beşiktaşta
Miguel Peiro Montanana

Atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana Süper Lig'de Beşiktaş'ı iki sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş'in ekibinde yer almıştı.

2015 ile 2019 yılları arasında çalışan Montana 2022'de tekrar Beşiktaş'ta görev aldı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer lan bilgi şu şekilde;

  • Futbol A Takımımızın Atletik Performans Antrenörlüğü görevine, 2015-19 yılları arasında takımımızda görev yapmış olan Miguel Peiro Montanana getirilmiştir. Miguel Peiro Montanana’ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.


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