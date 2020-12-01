Şenol Güneş'e mesaj gönderdi: Milli formayı hak ediyorum

Almanya'da Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'de oynayan Serdar Dursun, milli takım forması giyebilmek için çok çalıştığını söyledi.





"Yüzde 100 hazırım ve fitim"

Geçen sezon ligde 34 maçta 19 gol atan ve 6 da asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon benim açımdan gayet olumlu geçiyor. Ligde 9 maç oynadık, 6 gol attım, 3 de asist yaptım. Kupada da tur atladık, orada da 1 asist yaptım. Kendimi sahada iyi hissediyorum. Yüzde 100 hazırım ve fitim. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Almanya'da Serdar Dursun rüzgarı Geçen sezon çıktığı 34 lig maçında 16 gol atan Serdar Dursun, 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.Bu sezon da takımını sırtlayan isim olan Dursun, 9 maçta 9 gole direkt katkı sağladı.Sözleşmesi bitiyor29 yaşındaki golcü oyuncunun Darmstadt ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.Sezon başında Çin, Türkiye ve Almanya’dan teklifler alan Dursun, bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek.Serdar Dursun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı: Erol Bulut istedi beni

"Teklifler var değerlendireceğim"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, "Sezon başında transfer dönemi benim için stresli geçti. Son ana kadar transfer olma ihtimalim vardı. Çeşitli nedenlerle transferim gerçekleşmedi. Bu sezon sözleşmem bitiyor ve gelen tekliler var. Menajerim çoğu ülkede kulüplerle iletişim halinde. Sezon sonu en iyi teklifi değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'da olmak için çabalıyorum"

Türkiye A Milli Takım formasını giymenin hayalini kurduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah mart ayında o formayı giyerim" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig oldukça çekişmeli geçiyor"

Süper Lig'de büyük bir çekişme yaşandığını dile getiren Dursun, "Bu sezon Süper Lig oldukça çekişmeli geçiyor. Çok iyi kadrolar kuruldu. Çağdaş Atan ile Alanyaspor çok iyi bir çıkış yakaladı. Galatasaray toparladı. Fenerbahçe de çok iyi bir kadro kurdu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye aldığı galibiyet çok önemliydi. Trabzonspor ve Başakşehir yarışta biraz geride kaldı ama onlar da puanları toplayacaktır. Karagümrük'ü de unutmamak lazım. Karagümrük çok iyi, Süleyman Hurma iyi bir kadro kurdu. Taraftarı zaten inanılmaz. Karagümrük de bu sezon ilk 8 içinde olacaktır" dedi.

"Süper Lig'de bir sezonda 13'ten fazla gol atabilirim"

Süper Lig'e transfer olması durumunda bir sezonda 13 golden fazla atabileceğini kaydeden Serdar Dursun, "Süper Lig'de büyük takımlar çok iyi oyuncular aldı. Çok iyi sistem kurdular. Bir takım ismi vermeyeyim ama ofansif bir oyun oynayan bir takımda başarılı olacağımı düşünüyorum. Atacağım gol sayısı oynayacağım takıma göre değişir. İyi bir sistemi olan takımla oynarsam ve kanatlardan iyi beslenirsem 13 golden fazla gol atacağımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma da asistler yaparım. En az bir sezonda 5 asist yaparım" açıklamasında bulundu.