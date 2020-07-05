LA LİGA

Sergio Ramos attı Real Madrid kazandı

Real Madrid Serigo Ramos ile şampiyonluğa yürüyor

Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramos'un gol sevinci

Ramos'un gol sevinci

Fotoğraf: VINCENT WEST / Reuters

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Real Madrid'de galibiyeti getiren golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

Getafe'ye karşı da Ramos galibiyeti getirmişti

Ligin 33. haftasında Getafe'ye karşı alınan galibiyette olduğu gibi Athletic deplasmanında da Ramos'un penaltıdan attığı gol sonucu belirledi.

Son 20 penaltıyı filelerle buluşturdu

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Ramos, takımında kullandığı son 20 penaltı atışının hepsini gole çevirdi. Ramos son olarak, 9 Mayıs 2018'de Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta penaltı kaçırmıştı.


  • Başkent ekibi bu sonuçla ligin bitimine 4 hafta kala puanını 77'ye çıkardı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

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