Serie A’da ırkçılık skandalı

İtalya’nın en üst seviyedeki ligi Serie A, ırkçı saldırılara karşı gelmek isterken tepkilerin hedefi oldu. İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kanayan yarası olmaya devam eden ırkçılık ile ilgili karşıt kampanya başlatmak isteyen Serie A yetkilileri, skandala imza attı.

Irkçı saldırıları bitirmek için başlatılan kampanya, afişleri ile gündeme damga vururken, afişlerde ırkçı saldırılarda imge olarak kullanılan maymun resmine yer verildi.

Balotelli isyan etti, ırkçılık yapan taraftarlara topu fırlattı İtalyan futboluna ırkçılık olayları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu.Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar" ifadeleriyle tepki gösterdi.Yine İtalya, yine ırkçılık...Mario Balotelli'nin sahadan çıkmak istediği o anlar. pic.twitter.com/QzvhLDpPsh— Buzz Spor (@buzzspor) 3 Kasım 2019 Roma-Napoli maçında ırkçı tezahüratlar yapıldıSerie A'da oynanan Roma-Napoli maçında da, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma ve Milan, olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Serie A’nın sosyal medyada boyanmış maymunlar içeren bir ırkçılık karşıtı kampanya başlattığını şaşırarak gördük. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milano temsilcisi Milan ise skandala tepkisini şu ifadelerle verdi: "Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede görüntüler olarak maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz."

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2019

Balotelli'ye karşı ırkçı saldırı

