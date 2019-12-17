Serie A’da ırkçılık skandalı

İtalya’nın en üst seviyedeki ligi Serie A, ırkçı saldırılara karşı gelmek isterken tepkilerin hedefi oldu. İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kanayan yarası olmaya devam eden ırkçılık ile ilgili karşıt kampanya başlatmak isteyen Serie A yetkilileri, skandala imza attı.
Irkçı saldırıları bitirmek için başlatılan kampanya, afişleri ile gündeme damga vururken, afişlerde ırkçı saldırılarda imge olarak kullanılan maymun resmine yer verildi.
İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma ve Milan, olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Serie A’nın sosyal medyada boyanmış maymunlar içeren bir ırkçılık karşıtı kampanya başlattığını şaşırarak gördük. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Milano temsilcisi Milan ise skandala tepkisini şu ifadelerle verdi: "Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede görüntüler olarak maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz."
Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2
Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2— AC Milan (@acmilan) December 17, 2019
Balotelli'ye karşı ırkçı saldırı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli topu tribünlere atarak tepkisini gösterdi.
Yine İtalya, yine ırkçılık...Mario Balotelli'nin sahadan çıkmak istediği o anlar. pic.twitter.com/QzvhLDpPsh
Yine İtalya, yine ırkçılık...Mario Balotelli'nin sahadan çıkmak istediği o anlar. pic.twitter.com/QzvhLDpPsh— Buzz Spor (@buzzspor) November 3, 2019
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