SERİE A

Ses getiren takas iddiası

Juventus'un, Mıslırlı yıldız Muhammed Salah'ı transfer etmek için dev bir takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salah geçen sezon Premier Lig'de gol kalı oldu.

Salah geçen sezon Premier Lig'de gol kalı oldu.

İtalyan basınından yaz dönemine damga vuracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre Juventus ile Liverpool arasında Dyabala-Salah takası gerçekleşebilir.

Muhammed Salah'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtilen Juventus'un Dybala artı para karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katabileceği ifade edildi.

İtalyan basınında bu takas için 'iyi bir fırsat' yorumları yapıldı.

  • Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 20 gol atarken 8 de asist kaydetti. Dybala ise 28 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

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