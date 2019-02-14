Ses getiren takas iddiası

İtalyan basınından yaz dönemine damga vuracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre Juventus ile Liverpool arasında Dyabala-Salah takası gerçekleşebilir.
Muhammed Salah'ın transferinde ısrarcı olduğu belirtilen Juventus'un Dybala artı para karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katabileceği ifade edildi.
İtalyan basınında bu takas için 'iyi bir fırsat' yorumları yapıldı.
- Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 20 gol atarken 8 de asist kaydetti. Dybala ise 28 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
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