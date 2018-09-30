Sevilla'nın golü sonrası bariyer çöktü: 8 yaralı

Sevilla'nın Eibar'a konuk olduğu mücadele korku dolu anlara sahne oldu. 59. dakikada Ever Banega'nın konuk ekip adına attığı penaltı golüyle büyük sevinç yaşayan kale arkasındaki taraftarlar bariyerin çökmesiyle saha içine yığıldı.

Futbolcuların da bulunduğu alanda çöken bariyer nedeniyle 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilirken, yaralı taraftarların hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Sevilla, zorlu karşılaşmayı 3-1 kazandı.