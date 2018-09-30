LA LİGA

Eibar deplasmanında Sevilla'nın attığı gol sonrası bariyer çöktü: 8 yaralı​

Sevilla'nın golü sonrası bariyer çöktü: 8 yaralı

Sevilla'nın Eibar ile karşı karşıya geldiği mücadelede Ever Banega'nın kaydettiği penaltı golünden sonra kale arkası tribünde bariyer çöktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tribünün önündeki bariyerin çökmesiyle korku dolu anlar yaşandı.

Tribünün önündeki bariyerin çökmesiyle korku dolu anlar yaşandı.

Sevilla'nın Eibar'a konuk olduğu mücadele korku dolu anlara sahne oldu. 59. dakikada Ever Banega'nın konuk ekip adına attığı penaltı golüyle büyük sevinç yaşayan kale arkasındaki taraftarlar bariyerin çökmesiyle saha içine yığıldı.

  • Futbolcuların da bulunduğu alanda çöken bariyer nedeniyle 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilirken, yaralı taraftarların hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Sevilla, zorlu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Taç atışından kendi kalesine gol attı
Taç atışından kendi kalesine gol attı

Bundesliga'da oynanan ve Stuttgart'ın Werder Bremen'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede futbol tarihine geçecek bir gol kaydedildi.Dakikalar 69'u gösterdiğinde ev sahibi ekibin defans oyuncusu Borna Sosa taç atışını kendi kalecisine doğru kullandı. Ancak topu beklemediği için pozisyona hazırlıksız yakalanan Zieler, son bir hamle yapmasına rağmen topun kaleye girmesine engel olamadı.Hakem tartışmaların yaşandığı pozisyonda gol kararı verdi. Kurallara göre; taç atışında top direkt olarak kaleye yönelirse gol geçersiz sayılıyor. Ancak kaleci Zieler'in topa son bir hamlesi olduğu ifade ediliyor.¿ES GOL?La ley 15 dice que &quot;no se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda&quot;. En esta acción de la Bundesliga el guardameta Zieler del Stuttgar ¿toca o no el balon? Yo creo que si. ¿Ustedes que opinan? pic.twitter.com/0tRmo6EDDi&mdash; joseborda (@joseborda1) 29 Eylül 2018

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