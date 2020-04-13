SERİE A

Simon Kjaer transfer kararını verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Kjaer, Milan formasıyla 7 maçta görev aldı.

Kjaer, Milan formasıyla 7 maçta görev aldı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız" ifadesini kullandı.

Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti.

Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

"Zlatan bize çok şey veriyor"

Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor" şeklinde görüş belirtti.

Zlatan ve Kjaer
Zlatan ve Kjaer

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