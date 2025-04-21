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Sivasspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

21:0921/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
AA
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Sivasspor antrenmanda kare.
Sivasspor antrenmanda kare.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.






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