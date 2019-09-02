Skrtel'in yerine Kjaer
SERİE A

Skrtel'in yerine Kjaer

Martin Skretl'in sözleşmesini fesheden Atalanta, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Simon Kjaer'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kjaer'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kjaer'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fiziksel yetersizliği nedeniyle yeni transferi Martin Skretl ile yollarını ayıran Serie A ekibi Atalanta, Sevilla'dan Simon Kjaer'i renklerine bağladı.

Danimarkalı futbolcunun adı eski kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

  • Simon Kjaer 2017 yazında 12.5 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki savunmacı, İspanyol ekibiyle çıktığı 64 maçta 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.


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