Skrtel'in yerine Kjaer

Fiziksel yetersizliği nedeniyle yeni transferi Martin Skretl ile yollarını ayıran Serie A ekibi Atalanta, Sevilla'dan Simon Kjaer'i renklerine bağladı.
Danimarkalı futbolcunun adı eski kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.
- Simon Kjaer 2017 yazında 12.5 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki savunmacı, İspanyol ekibiyle çıktığı 64 maçta 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
Simon #Kjaer è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Velkommen Simon! 🙌🏼🇩🇰
Welcome @simonkjaer1989! 👋🏼🖤💙
🔎 https://t.co/YCBxMB0OWJ#WelcomeKjaer #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/my8MdPGLlo
Simon #Kjaer è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Velkommen Simon! 🙌🏼🇩🇰
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