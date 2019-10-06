Slimani Monaco'da tarihe geçti
LİGUE 1

Slimani Monaco'da tarihe geçti

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan fakat beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, bu sezon Monaco'da Fransa tarihine geçecek istatistikler sergiledi.

Haber Merkezi Diğer
Slimani'nin güncel bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

Slimani'nin güncel bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Leicester City tarafından Fransa'nın Monaco kulübüne kiralanan Islam Slimani tarihe geçti. Monaco formasıyla adeta yeniden doğan Cezayirli oyuncu, takımının Montpellier'e 3-1 yenildiği maçta yaptığı asistle Ligue 1 tarihine adını yazdırdı.

Çift haneli skor

Fransa Ligue 1'in 9.haftasında Monaco ile Montpellier karşılaştı. Montpellier'in sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldığı mücadelede, Monaco'nun Wissam Ben Yedder ile bulduğu tek golün asistini Silimani yaptı.

31 yaşındaki santrfor, henüz 6 maç sonunda 4 gol, 6 asistlik bir istatistik yakaladı ve böylece Ligue 1 tarihinde çift haneli skor katkısına en erken ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.
  • Slimani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 5 gollük katkı yapmıştı.


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