Slimani Monaco'da tarihe geçti

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Leicester City tarafından Fransa'nın Monaco kulübüne kiralanan Islam Slimani tarihe geçti. Monaco formasıyla adeta yeniden doğan Cezayirli oyuncu, takımının Montpellier'e 3-1 yenildiği maçta yaptığı asistle Ligue 1 tarihine adını yazdırdı.

Çift haneli skor

Fransa Ligue 1'in 9.haftasında Monaco ile Montpellier karşılaştı. Montpellier'in sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldığı mücadelede, Monaco'nun Wissam Ben Yedder ile bulduğu tek golün asistini Silimani yaptı.

31 yaşındaki santrfor, henüz 6 maç sonunda 4 gol, 6 asistlik bir istatistik yakaladı ve böylece Ligue 1 tarihinde çift haneli skor katkısına en erken ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Slimani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 5 gollük katkı yapmıştı.



