Sneijder transferini açıkladı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan ve Fransa'da beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder sürpriz bir transfer imza attı.

Yıldız futbolcu Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile anlaşma sağladı.

Pazar günü 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilen Sneijder'e ciddi bir yıllık ücret verileceği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere Al Gharafa Kulübü geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Osmanlıspor'la yollarını ayıran Bülent Uygun'u getirmişti.

Sneijder: Harika bir macera olacak

MLS ekiplerinden LA Galaxy'den teklifi geri çeviren Sneijder, Al Gharafa'ya transferini resmen duyurdu.

33 yaşındaki yıldız orta saha yaptığı açıklamada, "Katar'a gidiyorum, harika bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.