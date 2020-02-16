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Soğuk havada Trabzonspor'u bekleyen taraftar hayaline kavuştu

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Erzurum’a giden Trabzonspor kafilesini Gümüşhane güzergahında soğuk havada beklediği görüntüleri sosyal medyada yayılan taraftar Numan Kaya, bordo-mavili takımla buluşup hayaline kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor Kulübü, fanatik taraftar Numan Kaya ve ailesini tesislerde ağırladı.

Trabzonspor Kulübü, fanatik taraftar Numan Kaya ve ailesini tesislerde ağırladı.

Trabzonspor takım otobüsünün Erzurum’a gideceği güzergah üzerindeki bir evde oturan taraftar takımının o yoldan geçeceğini öğrenince kapı önünde beklemeye başladı. Erzurum’un karlı ve soğuk havasına aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo-mavili taraftarın kardeşi ise o anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Numan Kaya bordo-mavili kafileyi böyle beklemişti.
Numan Kaya bordo-mavili kafileyi böyle beklemişti.

Hayali gerçek oldu

Adının Numan Kaya olduğu öğrenilen bordo-mavili taraftarın o görüntülerine Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve kaleci Uğurcan Çakır ise duyarsız kalmadı. Genç taraftara ve kardeşine ulaşan Trabzonspor yöneticileri kendilerini tesislerde ağırladı. Trabzon'a gelen Kaya ailesi, önce Uğurcan ile buluştu ardından da hayali olan takımla fotoğraf çekildi.

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