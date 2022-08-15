Şota'dan Pelkas açıklaması: Bize çok faydalı olur

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katan Championship ekibi Hull City, Dimitris Pelkas'ın transferini de bitirme aşamasına getirdi.

İngiliz ekibinin teknik patronu Şota Arveladze, Yunan futbolcunun olası transferi hakkında açıklamada bulundu.

Pelkas'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Gürcü çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir oyuncu. Transferinin bitip bitmeyeceğini bilmiyorum ama gelirse bizim için çok iyi olacak" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Pelkas, bu sezon sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi maçta oynamadı.

Şota Arveladze: "Pelkas transferinin ne kadar hızlı biteceğini bilmiyorum ancak bize top dağıtımı ve üretkenliğiyle çok yardımcı olacak." pic.twitter.com/pJ9h0UImge — SPOR (@yenisafakspor) August 15, 2022

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