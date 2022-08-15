Spor Şotadan Pelkas açıklaması Bize çok faydalı olur
TRANSFER

Şota'dan Pelkas açıklaması: Bize çok faydalı olur

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas'ı kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şotadan Pelkas açıklaması: Bize çok faydalı olur
Şota Arveladze

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katan Championship ekibi Hull City, Dimitris Pelkas'ın transferini de bitirme aşamasına getirdi.

İngiliz ekibinin teknik patronu Şota Arveladze, Yunan futbolcunun olası transferi hakkında açıklamada bulundu.

Pelkas'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Gürcü çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir oyuncu. Transferinin bitip bitmeyeceğini bilmiyorum ama gelirse bizim için çok iyi olacak" dedi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Pelkas, bu sezon sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi maçta oynamadı.

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