Stanimir Stoilov: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.





Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov sonuçtan memnun olmadığını ancak sergilenen mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.





Kazanmayı hak ettiklerini belirten Bulgar teknik adam, “Ne yazık ki ilk kontratakta kalemizde golü gördük. Bir de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Biz sonuna kadar mücadele ettik. Son anlarda da golü bulduk. Sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi. Son dakikaya kadar taraftarımız da bizi destekledi. Bizler her zaman iyi günde kötü günde birlikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.





'AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR'

Hem ligde hem de kupada Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin sürdüğünü belirten Stoilov, “Ligde son haftalarda aldığımız sonuçlar bu işi biraz karmaşık hale getirdi. Ancak kupada varız. Bu da Avrupa'yı çok istediğimizin bir göstergesi. Ligde de galibiyetler almak zorundayız. Avrupa için mücadele ediyoruz. Sonunda nereye varacağız, göreceğiz. Bu hedefe bu sezon ulaşmak istiyoruz. Olmazsa seneye aynı hedefi koyacağız" dedi



















