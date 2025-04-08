Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Stanimir Stoilov: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz

Stanimir Stoilov: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz

00:038/04/2025, Salı
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Teknik direktör Stanimir Stoilov
Teknik direktör Stanimir Stoilov

Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Stoilov, “Ne yazık ki ilk kontratakta kalemizde golü gördük. Bir de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov sonuçtan memnun olmadığını ancak sergilenen mücadelenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.


Kazanmayı hak ettiklerini belirten Bulgar teknik adam, “Ne yazık ki ilk kontratakta kalemizde golü gördük. Bir de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Biz sonuna kadar mücadele ettik. Son anlarda da golü bulduk. Sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi. Son dakikaya kadar taraftarımız da bizi destekledi. Bizler her zaman iyi günde kötü günde birlikte olmalıyız” ifadelerini kullandı.


'AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR'

Hem ligde hem de kupada Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin sürdüğünü belirten Stoilov, “Ligde son haftalarda aldığımız sonuçlar bu işi biraz karmaşık hale getirdi. Ancak kupada varız. Bu da Avrupa'yı çok istediğimizin bir göstergesi. Ligde de galibiyetler almak zorundayız. Avrupa için mücadele ediyoruz. Sonunda nereye varacağız, göreceğiz. Bu hedefe bu sezon ulaşmak istiyoruz. Olmazsa seneye aynı hedefi koyacağız" dedi






#Göztepe
#Stanimir Stoilov
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Petrol 4 yılın dibinde: Akaryakıta 2 TL'den fazla indirim yolda! İşte 8 Nisan 2025 benzin ve motorin fiyatları