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Spor Stjepan Tomas Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın
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Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör Stjepan Tomas, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın
Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart gardımızı düşürdü"

İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Tomas, "Bugün burada puanlar kaybettik. İlk pozisyonda gol yedik ardından reaksiyon gösterdik. Oyun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İkinci yarı iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Kırmızı kart ve penaltı ile gardımız düştü. Oyuncularımı sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

  • "Mücadele edeceğiz"
  • Tomas, küme düşme hattındaki durumlarıyla ilgili olarak ise "Biz matematiksel olarak küme düşmedik. Mücadele edeceğiz. Şimdi Gaziantep'te bir deplasmanımız var. İyi hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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