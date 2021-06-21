Spor Stoch Süper Lige dönüyor
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Stoch Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'la prensipte anlaştığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Stoch Süper Lige dönüyor
Stoch, sarı-lacivertli formayla attığı şık gollerle adından söz ettirmişti.

Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusu Stoch'un İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Geçen sezon Polonya'da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch'un bonservisinin elinde olması nedeniyle Altay yönetiminin Zaglebie Lubin'e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.

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Miroslav Miňo Stoch (@minostoch99)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giydi

Slovakya Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere'de Chelsea, Hollonda'da Twente, Yunanistan'da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain, Çekya'da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye'de Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor'da top koşturdu.

Yılın golünü atmıştı

Stoch'un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012'de Gençlerbirliği'ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.

FIFA yılın golü ödülünü bugüne kadar alan yıldızlar
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FIFA yılın golü ödülünü bugüne kadar alan yıldızlar
FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konuldu ve 2009 yılından itibaren o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya veriliyor. İşte 2009 yılından itibaren içlerinde Hamit Altıntop ve Fenerbahçeli Stoch'un da bulunduğu yılın golü seçilen muhteşem vuruşlar.

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