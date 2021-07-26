​Sultanlar müthiş başladı​

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’i muhteşem bir oyundan sonra set vermeden 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, 1 saat 20 dakika süren karşılaşmanın setlerini, 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı. Mücadelede baştan sona oyunun hakimiyetini elinde bulunduran millilerimiz, güçlü rakibi karşısında ilk seti 25-21 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci sete de etkili başlayan ay-yıldızlılar, Çin’in hatalarını iyi değerlendirdi ve rakibine 25-14 üstünlük sağlayarak maçtaki skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son sette de üstün oyununa devam eden Filenin Sultanları aynı sonuçla 25-14 aldığı set sonunda karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Olimpiyat Oyunları tarihindeki üçüncü galibiyetine imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, kaptan Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Maçın ardından teknik ekip ve voleybolcularımız büyük bir sevinç yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 10.25’te İtalya ile karşılaşacak. Müsabakayı TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Türkiye, grubundaki diğer maçlarını ise 29 Temmuz’da Amerika, 31 Temmuz’da Arjantin, 2 Ağustos’ta ise Rusya ile yapacak.

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Cumhurbaşkanı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk maçında son şampiyon Çin’i 3-0 yenerek olimpiyatlara galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın hemen ardından takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüşerek, “Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da voleybolcuları kutladı.

Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber’in madalya müsabakalarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli tekvandocularımız ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

İlk madalyalarımız tekvandodan geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ile 68 kiloda yarışan Hakan Reçber bronz madalyanın sahibi oldular. Türkiye, ilk madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hakan Reçber ile kazandı. Hakan, 68 kiloda ilk tur karşılaşmasında Brezilya’dan Edival Pontes’i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi.