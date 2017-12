Sumudica şaşırttı: 30. dakikada iki oyuncu değiştirdi

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Antalyaspor oynadıkları maçta sürpriz bir harekete imza attı.

5. dakikada takımı 1-0 geriye düşen Rumen teknik adam, mücadelenin 30. dakikasında sakatlık olmamasına rağmen iki oyuncu değişikliğine birden gitti.

Orta sahadan Dejan Meleg'i oyundan çıkaran Sumudica yerine Şamil Cinaz'ı dahil ederken, Stojiljkovic'in yerine ise Umut Bulut'u sahaya sürdü.

Son değişiklik hakkını da kullandı

İkinci yarıya da oyuncu değişikliğiyle başlayan Rumen teknik adam, sağ bek Levent Gülen'i çıkarıp Erdal Öztürk'ü oyuna aldı.

Böylece Sumudica ikinci yarı başlamadan ve bir sakatlık olmadan bütün değişiklik haklarını kullanmış oldu.

46 yaşındaki çalıştırıcın pek alışık olmayan bu taktiksel hamlesi, taraftarlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Yapılan bu değişiklilerin ardından Kayserispor, 1-0 geriden gelerek Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Marius Sumudica: Hiçbir şey yapmadan para alanlar var Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında çarpıcı mesajlar verdi."Bugün kazansaydık liderle aynı puana sahip olabilirdik" “Oyuncularıma ve sonuca canım sıkıldı. Her zaman buraya çıktığımda oyuncularımın hakkıydı bu demiştim. Ama bu gün her şeyi söylemem gerekiyor. Ben her şeyi yaptığıma inanıyorum. Haftanın her günü bu maçın çok zor olduğunu anlattım. Rakibimiz bizden daha çok motive olmuştu. Bugün kazansaydık liderle aynı puana sahip olabilirdik. Ben hoca olarak da oyuncu olarak da kupa kazandım. Sadece takım olarak olmaz, taraftarlara ihtiyacımız var. Bazen hakeme de ihtiyacımız var. Takımı itecek bütün güçlere ihtiyacımız var. Herhalde bizim lehimize hiç hata yapılmadı 3 puan alacak. Biz her şeyi sahada yaptık. Bunun için de mutluyum. 5. sıradayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Ama herhalde en az 2-3 oyuncu transferine ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız burada hiçbir şey yapmadan maaşlarını alıyorlar. Bu normal bir iş değil. Kanat oyuncusuna ihtiyacım var. Şu an ortam gergin. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bizim günümüz değildi bu gün. Bu gün benim noel günüm, bazen günah işlersiniz cezasını çekersiniz. Bu da bizim cezamız galiba. Ağzımda acı bir tat ile evime döneceğim. Hayatımdan bir yıl gitmiş gibi oldu”