Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu: Derbiler kaçıncı hafta oynanacak?

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı başladı. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belli oldu.
2021-2022 Sezonu ilk hafta maçları:
- GZT Giresunspor - Galatasaray
- Adana Demirspor - Fenerbahçe
- Beşiktaş - Rizespor
- Malatyaspor - Trabzonspor
- Antalyaspor - Göztepe
- Sivasspor - Konyaspor
- Başakşehir - Alanyaspor
- Altay - Kayserispor
- Hatayaspor - Kasımpaşa
- Karagümrük - Gaziantep FK
Süper Lig'de yeni sezonda oynanacak derbi haftaları
Süper Lig'de yeni sezon; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de tamamlanacak.