Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu: Derbiler kaçıncı hafta oynanacak?

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Kazada sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan bini bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. Akış yönü değiştirilen derede şu ana kadar bin dolara ulaşıldı.