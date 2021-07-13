Spor Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu Derbiler kaçıncı hafta oynanacak?
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Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu: Derbiler kaçıncı hafta oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. 2021-2022 sezonunda oynanacak derbi haftalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu: Derbiler kaçıncı hafta oynanacak?
Süper Lig kura çekimi; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı başladı. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belli oldu.

2021-2022 Sezonu ilk hafta maçları:

  • GZT Giresunspor - Galatasaray
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe
  • Beşiktaş - Rizespor
  • Malatyaspor - Trabzonspor
  • Antalyaspor - Göztepe
  • Sivasspor - Konyaspor
  • Başakşehir - Alanyaspor
  • Altay - Kayserispor
  • Hatayaspor - Kasımpaşa
  • Karagümrük - Gaziantep FK

Süper Lig'de yeni sezonda oynanacak derbi haftaları

Yeni sezonda oynanacak derbilerin haftaları belli oldu.
Yeni sezonda oynanacak derbilerin haftaları belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 23 Mayıs 2022'de tamamlanacak.


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Derbiler ne zaman oynanacak?

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