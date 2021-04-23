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Spor Süper Ligin muhteşem ikilisi 5 takımdan daha fazla gol attılar
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Süper Lig'in muhteşem ikilisi: 5 takımdan daha fazla gol attılar

Süper Lig'de attıkları 37 golle 5 takımdan daha fazla fileleri havalandıran Atakaş Hatayspor'un 2 forveti Aaron Boupendza ve Mame Diouf, 'krallık' için yarışıyor.

Haber Merkezi AA
Süper Ligin muhteşem ikilisi: 5 takımdan daha fazla gol attılar
Boupendza ve Diouf gol krallığı yarışında birbirlerine rakip oldu.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da Boupendza ve Diouf performanslarıyla öne çıkıyor.

Ligde 6'ncı sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.

Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.

Toplam 37 gole ulaşan santrforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da 'tatlı bir rekabete' girdi.

Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Cyle Larin izliyor.

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Boupendza ve Diouf ikilisinin gol sayısında geçtiği takımlar şöyle;

  • Kayserispor: 26 gol
  • Denizlispor: 32 gol
  • Gençlerbirliği: 34 gol
  • BB Erzurumspor: 36 gol
  • Antalyaspor: 36 gol

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