Tetteh'e Süper Lig'den sürpriz talip

Yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı.
Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği kaydedildi.
Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi.
23 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.
- Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan Tetteh, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda 33 müsabakaya çıkan oyuncu 6 kez fileleri sarsıp 6 da asist yaptı.