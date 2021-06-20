Spor Tettehe Süper Ligden sürpriz talip
TRANSFER

Tetteh'e Süper Lig'den sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncu Benjamin Tetteh'in transferi için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Tettehe Süper Ligden sürpriz talip
Tetteh'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2,3 milyon euro.

Yeni sezon öncesi ilk transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılıların geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği kaydedildi.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi.

23 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.

  • Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan Tetteh, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda 33 müsabakaya çıkan oyuncu 6 kez fileleri sarsıp 6 da asist yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Benjamin Tetteh (@b_t__19)'in paylaştığı bir gönderi

Göztepe Fabio Coentrao'nun peşinde
SPOR
Göztepe Fabio Coentrao'nun peşinde
Abone Ol Google News
Filistine gitmek isterim

Filistin'e gitmek isterim

​Şarkıcı Murat Kekilli 'Yıkılsın İsrail' şarkısını anlattı.
Üç isim İsviçre maçında yok

Üç isim İsviçre maçında yok

Milli Takımın son maçında kadroda olmayan isimler belli oldu.
İstanbul Güngörende çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

​Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili flaş gelişme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Mandalar Karasu Nehri'ne girerek serinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.