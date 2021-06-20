Tetteh'e Süper Lig'den sürpriz talip

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerle En Baba Buluşma' etkinliğinde soruları yanıtladı: Benim anam da babam da annem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Gençlerle En Baba Buluşma" programına katıldı. Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Babanız Ahmet Erdoğan’dan sonra size babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?'' sorusuna ''Çok sürpriz bir cevap vereceğim. Babam rahmetlik olduktan sonra benim abi yoktu. Benim anam da babam da annem oldu. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman dünyam adeta yıkılmıştı'' cevabını verdi.