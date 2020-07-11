PTT 1.LİG

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor Almanya 4. Liginden Andaç Güleryüz'ü transfer etti

Balıkesirspor Almanya 4. Liginden transfer yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Almanya 4. Lig takımlarından Berliner AK 07 forması giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Andaç Güleryüz ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi İHA
Andaç Güleryüz bu sezon 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Andaç Güleryüz bu sezon 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Balıkesirspor, Almanya'da forma giyen gurbetçi oyuncu Andaç Güleryüz'ü kadrosuna kattı. Son olarak Almanya 4. Lig takımlarından Berliner AK 07 forması giyen Andaç Güleryüz, 4 maçta görev alırken, bir kez fileleri sarstı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, daha önce Süper Lig’de de önemli kulüplerde oynamış 1993 doğumlu forvet oyuncusu Andaç Güleryüz’ü bir yıllık mukavele ile renklerimize bağladık. Andaç Güleryüz’e Balıkesirspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

  • 31 Temmuz 1993 Berlin doğumlu olan Andaç Güleryüz, önceki sezonlarda Woflsburg, Eskişehirspor, Boluspor, Denizlispor, Niğde Belediyespor ve Adanaspor formalarını giydi. Andaç, 2019-2020 sezonunda ise Berliner AK 07 formasını giydi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.