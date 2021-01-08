TFF 1. Lig maçıyla ilgili olay iddia: Testi pozitif oyuncu oynattılar

Ankaraspor Kulübü, Adanaspor maçında deplasman ekibinin bir futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig’in 12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işleminin iptal edildiği belirtilen Ankara ekibinin açıklamasında, "İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Aissati 1. Lig ekibine imza attı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı orta saha oyuncusu Aissati'yi renklerine bağladı. Mavi-lacivertli ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İsmail Aissati Türkiye'de; Antalyaspor, Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi.Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da oynayan tecrübeli futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı takımla sözleşmesini feshetmişti.Takımımız son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir.📸 pic.twitter.com/FqYBYQEp1B— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021 Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshettiDenizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı



