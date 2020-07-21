TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçlarının heyecanı başladı. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Peki TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? Bursaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber MerkeziAA
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım artık belli oluyor. Peki play-off mücadeleleri ne zaman oynanacak? Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.
Bursaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta?
İstanbul'da Vefa Stadı'nda 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.
Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.
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