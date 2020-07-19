PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı: İşte puan durumu ve play-off maçları ne zaman oynanacak?

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı: Play-off maçları ne zaman oynanacak?

TFF 1. Lig'de sezon 34 karşılaşmanın ardından tamamlandı. TFF 1. Lig puan durumuna göre Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. TFF 1. Lig'den düşen takımlarsa Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından Osmanlıspor oldu. TFF 1. Lig play-off karşılaşmaların tarihlerini haberimizden bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı.

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı.

TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı. Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.

Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.

Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.

TFF 1. Lig 34. hafta toplu sonuçları

TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1

Giresunspor-Altay: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1

Hatayspor-Bursaspor: 3-1

Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 0-3

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3

Osmanlıspor 2. Lig'e düştü
Osmanlıspor 2. Lig'e düştü

TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu. Stat: Osmanlı Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna Osmanlıspor: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.90 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk.90 Tugay Kaçar) Balıkesirspor: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin) , Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama Goller: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor) Sarı kartlar: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig puan durumu

TFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

TFF 1. Lig Play-off programı

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.

  • Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:
  • 22 Temmuz:
  • Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
  • Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
  • 26 Temmuz:
  • Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
  • Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

TFF 1. Lig'de gol kralı yine Marco Paixao oldu
TFF 1. Lig'de gol kralı yine Marco Paixao oldu

Altay, TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Altay’ın maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Paixao, ligdeki gol sayısını 22’ye çıkararak bir kez daha gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak TFF 1. Lig’de rekor kıran Portekizli golcü, bu sezon da unvanını korumayı başardı. Ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip olan 35 yaşındaki golcü, bu sezon gollerinin yanı sıra 3 kez de asist yaparak toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. Altay’ın bu sezon TFF 1. Lig’de yaşadığı 48 gol sevincinin 25’inde imzası bulunan Paixao, Türkiye Kupası mücadelesinde de Trabzonspor’a karşı bir gol atmıştı.Siyah-beyazlı takımla TFF 1. Lig’de iki sezonda toplamda 51 gol atan ve 7 asist yapan rekortmen gol kralıyla birçok kulüp ilgilenmiş ancak Paixao, sezon içerisinde Altay’la 2 yıllık sözleşme yenileyerek, 2021-2022 sezonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atmıştı. TFF 1. Lig puan durumu

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