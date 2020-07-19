TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı: İşte puan durumu ve play-off maçları ne zaman oynanacak?
TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı: Play-off maçları ne zaman oynanacak?
TFF 1. Lig'de sezon 34 karşılaşmanın ardından tamamlandı. TFF 1. Lig puan durumuna göre Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. TFF 1. Lig'den düşen takımlarsa Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından Osmanlıspor oldu. TFF 1. Lig play-off karşılaşmaların tarihlerini haberimizden bulabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı. Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.
Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.
Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.
TFF 1. Lig 34. hafta toplu sonuçları
TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1
Giresunspor-Altay: 1-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1
Hatayspor-Bursaspor: 3-1
Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0
Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4
Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0
Eskişehirspor-Boluspor: 0-3
Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3
TFF 1. Lig puan durumu
TFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.
TFF 1. Lig Play-off programı
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.
Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:
22 Temmuz:
Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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