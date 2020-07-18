PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'in son haftası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Hatayspor'un Süper Lig'e yükselişinin ardından gözler Süper Lig'e yükselecek ikinci takıma çevrilmişti. Erzurumspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor, Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım olmak için mücadele verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup ederek yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumsporlu oyuncuların gol sevinci.

Erzurumsporlu oyuncuların gol sevinci.

Fotoğraf: Muhammet Mutaf

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

BB Erzurumspor'un golleri 7 ile 81. dakikalarda Emrah Başsan, 30. dakikada penaltıdan Jugurtha Hamroun ve 88. dakikada Ibrahim Sissoko'nun, Cesar Grup Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın ayağından geldi.

Bu galibiyetin ardından ev sahibi BB Erzurumspor 62 puanla rakipleri Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor'un üzerinde yer alarak, şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig biletini alan ikinci takım olurken, konuk ekip Cesar Grup Ümraniyespor ise 44 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.

Ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor sahasında, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u mağlup etti ve bu sezon Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi play-off maçlarıya devam edecek.
Süper Lig'e yükselme mücadelesi play-off maçlarıya devam edecek.

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