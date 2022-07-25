TFF Başkanı Büyükekşi: "UEFA'ya bağlı ülkelerle hakem değişimi yapabiliriz"

Her yıl düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin bu yılki oturumunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Sabri Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Kronik güven sorununu aşacağız"

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, "Yeni bir Merkez Hakem Kurulu ile yola koyulduk. TFF Başkanımızın her defasında bahsettiği ana tema olan güven, adalet, eşitlik ve şeffaflık konusunda biz de oldukça hassas seviyedeyiz. Yıllarca hakem camiası üzerine yıkılmaya çalışılan bu kronik güven sorununu TFF ile el birliği ile aşacağımıza inanıyorum. Şeffaf olacağız, objektif olacağız, bilimsel verilerle çalışacağız, eğitime ve gelişime her zamankinden fazla önem göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Hibrit sistem ile yapacağız"

Yeni sezonda yapılacak yeniliklerden bahseden Çelik, "Yeni sezona pek çok yenilikle giriyoruz. Süper Lig atamalarını hibrit sistem ile yapacağız. Yazılan ve test edilen uygulamada, üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa decereye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız.

"Hugh Dallas'ın deneyimlerinden yararlanacağız"

Hakem eğitimleri konusunda da açıklama yapan MHK Başkanı, "Eğitim konusuna gelince, yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda federasyonumuz kendisiyle anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'nda görev yapan Dallas'ın deneyimlerinden yararlanacağız. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacak" dedi.

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"Hakemlerimize 10 ayrı psikoteknik testler yapılıyor"

Daha sonra söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Hakemlerimize bugüne kadar uygulanan testler genellikle fiziki testlerdi. Bu konuda İstanbul Üniversitesi ile işbirliğimiz içinde hakemlerimize 10 ayrı test içeren psikoteknik testler yapılıyor. Eksikleri belirleyip bu konuda gelişmeler sağlayacağız. Bu testlerin hakemlikteki rekabetin ve seviyenin arttırılmasına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan testler bir eleme veya sınıflandırma çalışması kesinlikle değildir. Elde edilen veriler kesinlikle gizli kalacak" ifadelerini kullandı.

"Sayısal raporlara geçiyoruz"

"Gözlemci raporları bildiğiniz gibi birkaç senedir sözel raporlar kullanıyor. Bu sezondan itibaren tekrar sayısal raporlara geçiyoruz. Bu sayısal raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içerisinde merkeze gönderilecek ve merkezde ana sisteme otomatik aktarılacak" dedi.

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"Türk hakemliği tartışmaların odağında kaldı"

"Son bir yıla baktığımızda Türk hakemliği belki de hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Yaşananlar sizleri de futbolumuzu da olumsuz etkiledi. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, bu sezonda tüm bu olumsuzlukların sizlerin kanalıyla olumluya dönüştürüleceğini umuyoruz. Kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini düşündüğüm iki konu var. Bunlardan birisi, yabancı hakemlere kapının açık olduğu yönünde. Biz prensip olarak yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması halinde VAR hakemi getirme kararı aldık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Diğer konu, Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak, elit hakemlerimizi de özellikle UEFA'ya kayıtlı ülkelerde değiştirmek için yurtdışına gidip maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık. Biz kendi hakemlerimize sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.

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"İnanılmaz trafikte maç yönetmişler"

Aldıkları bir başka karar olan VAR hakemleri konusunda da konuşan Büyükekşi, "VAR ve saha hakemlerinin birbirinden ayrılması konusu bizim için çok önemli. Baktık ki geçen sezon hakemlerimiz üç gün önce sahada, üç gün sonra VAR'da, sonra tekrar sahada inanılmaz bir trafik içinde maç yönetmişler. Bunun da birçok kesimden tepki aldığını gördük. O yüzden VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hakemlerimizin bu konuda mutlaka ve mutlaka çok daha iyi deneyimleri olacağına inanıyoruz. Geçen dönemde VAR hakemleri ile saha hakemlerinin ücretleri arasında ciddi farklılıklar vardı. Bunu da ortadan kaldırıp, VAR hakemliğini de cazip hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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