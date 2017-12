15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, Temmuz ayında Alaçatı'da karıştığı bir kavga nedeniyle görevden alınmıştı. Terim, sözleşme bitiş tarihine kadar başka bir takımda görev almazsa TFF tarafından kendisine tazminat ödenecekti. Toplamda yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu bulan bu rakam Türkiye'nin gündemine oturmuş, uzun süre tartışmalara konu olmuştu.

15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin Euro tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin Euro'yu bulacaktı. Terim'in herhangi bir kulüpte göreve başlaması halinde ise, o tarihten itibaren bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacaktı.

TFF tazminata karşıydı

TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerinin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması konusunun TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiği konuşulurken, Terim, "Her Türk vatandaşının sahip olduğu hak gibi yargıya başvurdum, sonuçlarını bekleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Fatih Terim, Galatasaray'a imza atmasının ardından, hukuki olarak 5 aylık (1.5 milyon Euro) alacağını talep edebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu da bu sayede Kasım 2018'e kadar ödeme ihtimali olan 3 milyon Euro'dan kurtulmuş olacak. Deneyimli teknik adamın, bu süreçte federasyona açtığı davayı geri çekebileceği ve 5 aylık alacağından da feragat edebileceği iddia edildi.

Yeni Şafak'a konuşan Spor Hukukçusu Emin Özkurt ise, Terim'in karıştığı kavga nedeniyle tazminat hükmünün ortadan kalkabileceğini, TFF'nin kamu yararı gözeterek bu parayı ödememeye hakkı olduğunu belirtmişti.

Fatih Terim'e Arda Turan sorusu Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'la sözleşme imzaladığı basın toplantısında Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Terim, "Arda'nın Galatasaray'a geri döneceği söyleniyor ne dersiniz?" sorusuna, "Ben az önce imza attım. Yönetimin böyle bir çalışması varsa bilmiyorum ama benim yok" karşılığını verdi.Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesiyle Arda Turan'ın sarı kırmızılılara kapıların kapandığı ifade ediliyor.

Fatih Terim'den 'sol bek' vurgusu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, imza töreninde takıma dair açıklamalarda bulundu. Terim, takımın bir sol beke ihiyacı olduğunu ifade ederken transfer yapamazlarsa Lionel Carole'un takıma dönebileceğini ifade etti.İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;"Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok, var olan da ameliyat oldu. Kadromuzdan birini tabii ki oraya koyacağız. Prensip icabı sol ayaklı olmayan bir futbolcuyu sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yaşayacağız herhalde. Genel olarak başkanımla çok şeffaf ilişki içerisinde ilerleyeceğiz. Bir rapor ben acil şekilde hazırlayacağım. Orası eksildi onu alalım, burası eksildi bunu alalımdan ziyade, mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek en büyük transfer diye düşünüyorum. Hakan Balta olsaydı, sol bek oynayacaktı ama genç takıma gönderildiği için oynatamıyoruz. Hatta bu konuda Lionel Carole'un durumunu sordum. "Olabilir mi?" diye. Zaten bizim oyuncumuz. De Jong'u da takımla beraber antrenmana çağırdım."Fatih Terim: Ben imzamı 1974'te attımTaffarel de Galatasaray'a dönüyor