Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
TMOK Fair Play Komisyonu'nda görev dağılımı yapıldı

TMOK Fair Play Komisyonu'nda görev dağılımı yapıldı

16:042/05/2025, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Haldun Domaç
Haldun Domaç

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 2025-2028 dönemi görev dağılımını 28 Nisan Pazartesi günü Olimpiyatevi’nde düzenlenen toplantıyla belirledi.

Fair Play değerlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 44 yıldır faaliyet gösteren, başkanlık görevini Haldun Domaç’ın üstlendiği komisyon aşağıdaki isimlerden oluşuyor:


Başkan

Haldun Domaç


2. Başkan

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)


Başkan Yardımcıları

Necdet Ayaz (Milli Atlet)

Begüm Yücel (Spor Yöneticisi)

Emre Botan Kümet (TRT Spor Kanal Koordinatörü)


Üyeler

Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülçin Güven (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Murat Faruk Özbay (Fair Play Komisyonu Eski Başkanı)

Mustafa Karagöl (İHA Spor Müdürü)

Deniz Satar (Gazeteci, A Spor Moderatörü)

Mustafa Göksu (Gazeteci, Dijital İçerik Üreticisi)

Ali Baransel (Gazeteci, TJK TV Genel Müdürü)


Destek Grubu

Dr. Öğr. Gör. Cemal Güler (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Arş. Gör. Elif Aslan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Hüseyin Özkök (Gazeteci, A Spor Yorumcusu)

Avni Erboy (Fair Play Komisyonu Eski Üyesi)

Mirza Egeli (Milli Atlet)

Başak Kaya (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Doktora Öğrencisi)

Kaan Duygu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yüksek Lisans Öğrencisi)


Komisyon, önümüzdeki dönemde hem spor camiasında hem de toplum genelinde Fair Play kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.




#Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
#Fair Play Komisyonu
#Haldun Domaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 3-4 Mayıs 2025 ÖSYM, MEB, AÖF güncel sınav takvimi