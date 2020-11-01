SERİE A

Torino Lazio 3-4 maç özeti izle

Müthiş mücadelede Lazio, Torino'yu son dakikada devirdi (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Lazio deplasmanda Torino'yu 4-3 mağlup etti. Vedat Muriqi'in de forma giydiği karşılaşmada Lazio, son dakikalarda attığı 2 golle mücadeleden galip ayrıldı. Torino-Lazio özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Laziolu futbolcuların gol sevinçleri

Laziolu futbolcuların gol sevinçleri

Serie A'da başkent takımı Lazio, Torino deplasmanında özellikle son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3 kazandı. Torino'yu deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-3 yenen Lazio, puanını 10'a yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Torino ise ligdeki 4. yenilgisini yaşarken, 1 puanla 19. sırada yer buldu.

Maçın 15. dakikasında Pereira ile 1-0 öne geçen Lazio, 19. dakikada Bremer ve 24. dakikada penaltıdan Belotti'nin golüne engel olamadı. Torino, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Konuk Lazio, 49. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Son dakikaları gol düellosuna döndü

Karşılaşmanın 87. dakikasında Torino, Lukic ile maçta bir kez daha öne geçti: 3-2.

Bu gole, 90+5. dakikada Immobile'nin penaltı golüyle karşılık veren Lazio, 90+8. dakikada Caicedo'nun golüyle galibiyete ulaştı.

  • Vedat Muriqi ilk 11 başladı
  • Lazio'nun Torino'yu 4-3 yendiği karşılaşmaya, Fenerbahçe'den transfer olan Vedat Muriqi ilk 11'de başladı. Kosovalı oyuncu 56. dakikada yerini Immobile'ye bıraktı.

Torino-Lazio maç özeti izle

Torino-Lazio özetini izlemek için tıklayınız.

Zlatan'ın röveşatası Milan'a 3 puanı getirdi
Zlatan'ın röveşatası Milan'a 3 puanı getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.Asist Zlatan, gol KessieUdine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.De Paul eşitliği sağladıKarşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.Zlatan maçın skorunu tayin ettiMaçın 83. dakikasında Ibrahimovic, Milan'ı maçta yeniden öne geçiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Hakan Çalhanoğlu 89 dakika süre aldıMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.Deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenen Milan puanını 16'ya yükseltirken, ikinci sıradaki Atalanta'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.Udinese-Milan maç özeti

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