Spor Tottenham Hakan Çalhanoğlunu istiyor
TRANSFER

Tottenham Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'na, İngiliz ekibi Tottenham talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tottenham Hakan Çalhanoğlunu istiyor
Hakan Çalhanoğlu, milli takım formasıyla 72 maça çıkarken, 16 gol 14 asistlik katkıda bulundu.

Antonio Conte yönetiminde geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Tottenham, Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in boşluğunu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'yu transfer ederek doldurmak istiyor.

Bonservis bedeli 30 milyon Euro

İtalyan basınında yer alan habere göre, teknik direktör Antonio Conte'nin orta sahayı güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu istediği belirtildi. Yapılan haberde, Inter'in 28 yaşındaki milli futbolcumuz için yaklaşık olarak 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği söylenirken, Tothenham'ın ise bu fiyatı ödeyemeyeceğini ancak takas yoluyla İtalyan ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

  • Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 46 maça çıkarken 8 gol 13 asistlik performans ortaya koydu.

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