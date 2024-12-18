Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışta

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 3 bin 500, VIP Platinum A/C 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500, batı, doğu, Fırtına tribünleri ile güney-kuzey kale arkası ve misafir tribünü biletleri 61 liradan satışa çıkartıldı.