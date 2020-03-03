Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 46. dakikada Sörloth ve 66. dakikada Novak'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 82. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Karşılaşmadan dakikalar

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fenerbahçeli Simon Falette'i ağlatan sakatlık Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında sarı lacivertlilerin Ocak ayında transfer ettiği Simon Falette, ciddi bir sakatlık yaşadı.Gineli savunma oyuncusunun sedyedeyken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Falette sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü ve MR'a alındı.28 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarında kopma şüphesi olduğu belirtildi.Falette, sezon ortasında Frankfurt'tan kiralık olarak transfer edilmişti.

47. dakikada savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sorloth, kaleci Altay’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

50. dakikada Guilherme’nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Altay kale direği dibinde kornere çıkardı.

66. dakikada Ekuban’ın sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Penaltı noktasına yakın yere çıkardığı meşin yuvarlağa Novak’ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Altay’ın sağından ağlarla buluştu. 2-0

77. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu Mehmet Ekici önüne aldı. Düzgün vuruşunda ise kaleci Erce Kardeşleri geçen topu çizgi üzerinde Da Costa kafayla kornere çıkardı.

81. dakikada Ozan Tufan’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi.