Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Ömür için Milan'dan istenilen bonservis ortaya çıktı
Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için Milan'dan istediği bonservis ortaya çıktı
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için adete teklif yağıyor. Birçok kulüp 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, son olarak Milan'ın yapmış olduğu 20 milyon euroluk teklif de reddedildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için İtalya’dan önemli bir iddia daha geldi. İtalya Serie A devi Milan’ın, 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk teklifinin reddedildiği kaybedilirken, bordo-mavililerin talep ettiği bedel de ortaya çıktı.
Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncusu için 25 milyon euroluk bonservis istedi. İtalya’dan birçok kulübün de devrede olduğu ve Trabzonspor’un pazarlığa yanaşmadığı da vurgulandı.
"Teklifler reddedildi"
Abdülkadir Ömür’ün İtalya haklarını elinde bulunduran George Gardi, Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söylerken, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil. Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var. Ne olacağını göreceğiz” açıklamasını yapmıştı.
Süper Lig'in en değerli futbolcuları:
1- Alexander Sörloth: 13 milyon euro 2- Abdülkadir Ömür: 12.5 milyon euro 3- Edin Visca: 10.5 milyon euro 4- Mario Lemina: 10.5 milyon euro 5- Uğurcan Çakır: 9.5 milyon euro (🖇Transfermarkt)https://t.co/syyiUmzuf6
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