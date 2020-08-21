Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için Milan'dan istediği bonservis ortaya çıktı

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için İtalya’dan önemli bir iddia daha geldi. İtalya Serie A devi Milan’ın, 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk teklifinin reddedildiği kaybedilirken, bordo-mavililerin talep ettiği bedel de ortaya çıktı.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncusu için 25 milyon euroluk bonservis istedi. İtalya’dan birçok kulübün de devrede olduğu ve Trabzonspor’un pazarlığa yanaşmadığı da vurgulandı.

"Teklifler reddedildi"

Abdülkadir Ömür’ün İtalya haklarını elinde bulunduran George Gardi, Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söylerken, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil. Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var. Ne olacağını göreceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Abdülkadir Ömür Atalanta'nın radarında: Onu çok beğeniyorum İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü transfer listesine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki Papu Gomez’in yerine hücum hattına benzer özelliklerde ve potansiyelli bir oyuncu arayan Atalanta, Abdülkadir Ömür’ü gündemine aldı.Atalanta Başkanı Antonio Percassi, bu transferle bizzat ilgilenme kararı aldı."Onu çok beğeniyorum"Eljif Elmas’ın menajeri olan ve Türk futboluyla yakından ilgilenen George Gardi ise Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, “Abdülkadir Ömür, çok parlak bir futbolcu. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev alıyor ve çok etkileyici bir tekniği var. Trabzonspor’un kaptanlarından biri ve onu çok beğeniyorum. Çok önemli bir kariyer yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle geçen sezon 21 maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 3 de asist yaptı.Süper Lig'in en değerli futbolcuları:1- Alexander Sörloth: 13 milyon euro2- Abdülkadir Ömür: 12.5 milyon euro3- Edin Visca: 10.5 milyon euro4- Mario Lemina: 10.5 milyon euro5- Uğurcan Çakır: 9.5 milyon euro(🖇Transfermarkt)https://t.co/syyiUmzuf6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 11, 2020 Galeri: Süper Lig'in en değerli futbolcuları: İlk 5'te 3 Trabzonsporlu var

Abdülkadir Ömür’ü İtalyan devi istiyor: 20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür için İtalya’dan teklifler gelmeye devam ederken, genç oyuncunun İtalya’daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi’den açıklama geldi. Genç futbolcu için Atalanta ve Laizo’nun ardından Milan’ın bordo-mavili kulübe 20 milyon Euro+bir sonraki satışından yüzde 10 pay teklif ettiği öne sürülürken, Abdülkadir Ömür’ün menajeri Gardi, “Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim bir İtalyan kulübü Türkiye’ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu” dedi. Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söyleyen Gardi, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil, Trabzonspor Başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.Lemina ve Seri’ye kiralık teklif: Sarı kırmızılılar her iki ismi de kampa yetiştirmeye çalışacak