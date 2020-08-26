Trabzonspor transfer haberleri: Celtic'in Ekuban teklifi ortaya çıktı, yönetim satışa onay verdi
Celtic'in Ekuban teklifi ortaya çıktı: Yönetim satışa onay verdi
Trabzonspor’un Ganalı yıldızı, İskoçya ekiplerinden Celtic’e transfer oluyor. Teknik direktör Newton, Ekuban’ın kalmasını istese de yönetim satışa onay verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor’un 2018 yılında kiraladığı geçen sezon ise 1 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Caleb Ekuban takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir isteyen İskoçya ekiplerinden Celtic, Trabzonspor’la yaptığı görüşmelerde fiyat yükseltti.
Ekuban için 8 milyon euro + bonuslar
Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Eddie Newton, Ekuban’ın takımda kalmasını isterken, yönetim Celtic’in son teklifini kabul etti. İskoç ekibi, Ekuban için Trabzonspor’a 8 milyon euroluk bonservis bedeli önerirken, bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da teklif etti. Bordo-mavili yönetim ise Celtic’in teklifini kabul etti.
1.2'ye aldı en az 8'e satıyor
Trabzonspor’un 200 bin euroya kiraladığı, bir yıl sonra da 1 milyon euroya bonservisini aldığı Ekuban, gösterdiği performansla değerini katladı. Trabzonspor 1.2 milyon euro harcadığı Ekuban’dan en az 8 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek.
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