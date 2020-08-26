Celtic'in Ekuban teklifi ortaya çıktı: Yönetim satışa onay verdi

Trabzonspor’un 2018 yılında kiraladığı geçen sezon ise 1 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Caleb Ekuban takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir isteyen İskoçya ekiplerinden Celtic, Trabzonspor’la yaptığı görüşmelerde fiyat yükseltti.

Ekuban için 8 milyon euro + bonuslar

Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Eddie Newton, Ekuban’ın takımda kalmasını isterken, yönetim Celtic’in son teklifini kabul etti. İskoç ekibi, Ekuban için Trabzonspor’a 8 milyon euroluk bonservis bedeli önerirken, bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da teklif etti. Bordo-mavili yönetim ise Celtic’in teklifini kabul etti.

Trabzonspor'dan Lucas Biglia hamlesi Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip son olarak sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile anlaşamamış ve Arjantinli oyuncu Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'da gündemine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.İtalyan basınınından Footmercato’nun haberine göre Trabzonspor, Milan ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Hatta bordo-mavililer 34 yaşındaki oyuncu için harekete bile geçti.Trabzonspor Lucas Biglia ile masaya oturacakTrabzonspor, oyuncunun maliyetini hesaplarken aynı zaman da sağlık raporlarını da incelemeye aldı. Haberde bordo-mavililerin en kısa zamanda Biglia ve menajeri ile masaya oturacağı iddia edildi.Lucas Biglia bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 1 asist yaptı.Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için Milan'dan istediği bonservis ortaya çıktıAbdülkadir Ömür Atalanta'nın radarında: Onu çok beğeniyorum

1.2'ye aldı en az 8'e satıyor

Trabzonspor’un 200 bin euroya kiraladığı, bir yıl sonra da 1 milyon euroya bonservisini aldığı Ekuban, gösterdiği performansla değerini katladı. Trabzonspor 1.2 milyon euro harcadığı Ekuban’dan en az 8 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek.