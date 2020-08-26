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Trabzonspor transfer haberleri: Celtic'in Ekuban teklifi ortaya çıktı, yönetim satışa onay verdi

Celtic'in Ekuban teklifi ortaya çıktı: Yönetim satışa onay verdi

Trabzonspor’un Ganalı yıldızı, İskoçya ekiplerinden Celtic’e transfer oluyor. Teknik direktör Newton, Ekuban’ın kalmasını istese de yönetim satışa onay verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Ekuban'ın güncel bonservis değeri 5.5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Ekuban'ın güncel bonservis değeri 5.5 milyon euro.

Trabzonspor’un 2018 yılında kiraladığı geçen sezon ise 1 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Caleb Ekuban takımdan ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir isteyen İskoçya ekiplerinden Celtic, Trabzonspor’la yaptığı görüşmelerde fiyat yükseltti.

Ekuban için 8 milyon euro + bonuslar

Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Eddie Newton, Ekuban’ın takımda kalmasını isterken, yönetim Celtic’in son teklifini kabul etti. İskoç ekibi, Ekuban için Trabzonspor’a 8 milyon euroluk bonservis bedeli önerirken, bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da teklif etti. Bordo-mavili yönetim ise Celtic’in teklifini kabul etti.

Ekuban'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Ekuban'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Trabzonspor'dan Lucas Biglia hamlesi
Trabzonspor'dan Lucas Biglia hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip son olarak sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile anlaşamamış ve Arjantinli oyuncu Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'da gündemine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.İtalyan basınınından Footmercato’nun haberine göre Trabzonspor, Milan ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Hatta bordo-mavililer 34 yaşındaki oyuncu için harekete bile geçti.Trabzonspor Lucas Biglia ile masaya oturacakTrabzonspor, oyuncunun maliyetini hesaplarken aynı zaman da sağlık raporlarını da incelemeye aldı. Haberde bordo-mavililerin en kısa zamanda Biglia ve menajeri ile masaya oturacağı iddia edildi.Lucas Biglia bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 1 asist yaptı.Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için Milan'dan istediği bonservis ortaya çıktıAbdülkadir Ömür Atalanta'nın radarında: Onu çok beğeniyorum

  • 1.2'ye aldı en az 8'e satıyor
  • Trabzonspor’un 200 bin euroya kiraladığı, bir yıl sonra da 1 milyon euroya bonservisini aldığı Ekuban, gösterdiği performansla değerini katladı. Trabzonspor 1.2 milyon euro harcadığı Ekuban’dan en az 8 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek.

Lille bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katıyor: Serkan Asan
Lille bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katıyor: Serkan Asan

Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran, Galatasaray'dan da Mustafa Kapı'ya imza attıran Lille, yine bir Türk futbolcunun peşinde.Zeki ayrılırsa Serkan transfer edilecekFransız kulübü, transfer teklifleri alan 23 yaşındaki Zeki Çelik'in halefini Trabzonspor'da buldu. 2016 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor. Milli sağ bekin ayrılması halinde, Lille'in, Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan'ı renklerine bağlamak için harekete geçeceği ve Karadeniz kulübüne resmi teklifini ileteceği öğrenildi.Getafe de talip olmuştu21 yaşındaki Serkan'a devre arasında İspanyol kulübü Getafe de talip oldu ancak transferi gerçekleşmedi. Tempolu oyunuyla dikkat çeken Serkan Asan'ın 2023 yılına kadar bordo mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor.Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)Galatasaray&#39;dan ayrılan Mustafa Kapı Lille ile anlaşmaya vardı. Genç yetenek, Lille kadrosunda yer alan 5. Türk futbolcu oldu.🇹🇷#MehmetZekiÇelik🇹🇷#YusufYazıcı🇹🇷#BurakYılmaz🇹🇷#FerhatÇoğalan⌛#MustafaKapı https://t.co/2DgxoQppyY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020 Trabzonspor&#39;un genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Düzköy ilçesindeki evinde geçirdiği karantina günlerini anlattı https://t.co/NqwDzhWdo3&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 9, 2020

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