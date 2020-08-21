Trabzonspor transfer haberleri: Lucas Biglia hamlesi
Trabzonspor'dan Lucas Biglia hamlesi
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, gözler takıma katılacak yeni isimlere çevrilmiş durumda. Bordo-mavililer bu kapsamda da Milan ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Lucas Biglia ile masaya oturmayı planlıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip son olarak sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile anlaşamamış ve Arjantinli oyuncu Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'da gündemine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan basınınından Footmercato’nun haberine göre Trabzonspor, Milan ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Hatta bordo-mavililer 34 yaşındaki oyuncu için harekete bile geçti.
Trabzonspor Lucas Biglia ile masaya oturacak
Trabzonspor, oyuncunun maliyetini hesaplarken aynı zaman da sağlık raporlarını da incelemeye aldı. Haberde bordo-mavililerin en kısa zamanda Biglia ve menajeri ile masaya oturacağı iddia edildi.
Lucas Biglia bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 1 asist yaptı.
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