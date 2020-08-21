Trabzonspor'dan Lucas Biglia hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip son olarak sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile anlaşamamış ve Arjantinli oyuncu Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'da gündemine dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İtalyan basınınından Footmercato’nun haberine göre Trabzonspor, Milan ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Hatta bordo-mavililer 34 yaşındaki oyuncu için harekete bile geçti.

Trabzonspor Lucas Biglia ile masaya oturacak

Trabzonspor, oyuncunun maliyetini hesaplarken aynı zaman da sağlık raporlarını da incelemeye aldı. Haberde bordo-mavililerin en kısa zamanda Biglia ve menajeri ile masaya oturacağı iddia edildi.

Lucas Biglia bu sezon Milan formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için Milan'dan istediği bonservis ortaya çıktı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için İtalya’dan önemli bir iddia daha geldi. İtalya Serie A devi Milan’ın, 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk teklifinin reddedildiği kaybedilirken, bordo-mavililerin talep ettiği bedel de ortaya çıktı.Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncusu için 25 milyon euroluk bonservis istedi. İtalya’dan birçok kulübün de devrede olduğu ve Trabzonspor’un pazarlığa yanaşmadığı da vurgulandı."Teklifler reddedildi"Abdülkadir Ömür’ün İtalya haklarını elinde bulunduran George Gardi, Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söylerken, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil. Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var. Ne olacağını göreceğiz” açıklamasını yapmıştı.Abdülkadir Ömür Atalanta'nın radarında: Onu çok beğeniyorumAbdülkadir Ömür’ü İtalyan devi istiyor: 20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecekSüper Lig'in en değerli futbolcuları:1- Alexander Sörloth: 13 milyon euro2- Abdülkadir Ömür: 12.5 milyon euro3- Edin Visca: 10.5 milyon euro4- Mario Lemina: 10.5 milyon euro5- Uğurcan Çakır: 9.5 milyon euro(🖇Transfermarkt)https://t.co/syyiUmzuf6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 11, 2020