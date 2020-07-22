PTT 1.LİG

Transferin gözdesi Cenk Özkacar kimdir?

Trabzonspor ve Beşiktaş'la anlaşamadı, yurt dışına transfer oluyor

Altay forması giyen Cenk Özkacar'ın Beşiktaş ve Trabzonspor'la anlaşamadığı belirtilirken, 19 yaşındaki stoperin yeni adresinin Fransa olabileceği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Cenk Özkacar, Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'a karşı forma giymişti.

Cenk Özkacar, Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'a karşı forma giymişti.

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalayan Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Fransa'dan iki kulübün talip olduğu öğrenildi.

Lille iddiası

Bu sezon vitrine çıkıp sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk'i transfer etmek isteyen kulüplerden birinin Lille olduğu iddia edildi.

Trabzonspor ve Beşiktaş olmadı

Altay'ın Cenk transferi konusunda geçen hafta oyuncuya daha önce talip olan Trabzonspor'la prensipte el sıkıştığı ancak 19 yaşındaki savunmacının Karadeniz ekibiyle masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş da devreye girerken siyah-beyazlılarla gerçekleşen temaslardan da sonuç alınamayınca oyuncunun geleceği açısından yurt dışında forma giymesinin daha doğru olacağına karar verildi.

Cenk Özkacar, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
Cenk Özkacar, stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor


  • Altay'ın bu transferden en az 1 milyon euro bonservis bedeli geliri elde etmeyi planladığı kaydedildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Cenk, ligde 12 maçta, kupada 4 ise karşılaşmada görev alırken, Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki sol ayaklı stopere daha önce Galatasaray da talip olmuştu.

Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım
Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım

Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen ve bu sezon 19 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu Serdar Dursun, gelecek hedefleri, milli takım hayali ve aldığı transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun, "Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor" dedi. "Bu sezon kendimi geliştirdim"İyi bir sezon geçirdiğini ve yüksek performans gösterdiğini söyleyen Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise play-off oynuyor. Biz de play off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" dedi. "Süper Lig'den de teklifler var"Birçok kulüpten teklif aldığını dile getiren golcü oyuncu, "Bir yıl daha sözleşmem var. Kulübe iyi bir bonservis gelirse iyi bir yere gidebilirim. Menajerime teklifler geliyor. Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor. Oynayabileceğim bir yer olması lazım, gelip yedek oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu."Milli formayı giymek gurur verici olur"Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay-yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah eylül ayında milli takıma çağrılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz"Yeni açıklanan yabancı kuralı ile ilgili de Dursun, "Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Şu anki yabancı kuralı kalsa daha iyi olur. İyi olan oyuncu oynar, pasaporta bakmaz. Son dönemlerde Süper Lig'deki takımlarda 9, 10, 11 yabancı oynuyor. Yerli oyuncu sayısı azaldı. Milli takımı düşünerek ya da ekonomik nedenlerden dolayı bu kuralı alıyor olabilirler" açıklamasında bulundu."Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım"Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Dursun, "Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamam için teklif aldım. Görüştük. Milli takımlarında beni görmek istediklerin söylediler ama ben Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" dedi.

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