Abdülkadir Ömür Atalanta'nın radarında: Onu çok beğeniyorum

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü transfer listesine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki Papu Gomez’in yerine hücum hattına benzer özelliklerde ve potansiyelli bir oyuncu arayan Atalanta, Abdülkadir Ömür’ü gündemine aldı.Atalanta Başkanı Antonio Percassi, bu transferle bizzat ilgilenme kararı aldı.

"Onu çok beğeniyorum"

Eljif Elmas’ın menajeri olan ve Türk futboluyla yakından ilgilenen George Gardi ise Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya, “Abdülkadir Ömür, çok parlak bir futbolcu. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev alıyor ve çok etkileyici bir tekniği var. Trabzonspor’un kaptanlarından biri ve onu çok beğeniyorum. Çok önemli bir kariyer yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle geçen sezon 21 maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 3 de asist yaptı.