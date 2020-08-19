Abdülkadir Ömür’ü İtalyan devi istiyor: 20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek

Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür için İtalya’dan teklifler gelmeye devam ederken, genç oyuncunun İtalya’daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi’den açıklama geldi. Genç futbolcu için Atalanta ve Laizo’nun ardından Milan’ın bordo-mavili kulübe 20 milyon Euro+bir sonraki satışından yüzde 10 pay teklif ettiği öne sürülürken, Abdülkadir Ömür’ün menajeri Gardi, “Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim bir İtalyan kulübü Türkiye’ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu” dedi. Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söyleyen Gardi, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil, Trabzonspor Başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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