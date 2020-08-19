Abdülkadir Ömür’ü İtalyan devi istiyor: 20 milyon euroluk teklifin yanında satıştan pay da verilecek

Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür için İtalya’dan teklifler gelmeye devam ederken, genç oyuncunun İtalya’daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi’den açıklama geldi. Genç futbolcu için Atalanta ve Laizo’nun ardından Milan’ın bordo-mavili kulübe 20 milyon Euro+bir sonraki satışından yüzde 10 pay teklif ettiği öne sürülürken, Abdülkadir Ömür’ün menajeri Gardi, “Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim bir İtalyan kulübü Türkiye’ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu” dedi. Trabzonspor’un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söyleyen Gardi, “Onu Trabzon’dan almak kolay değil, Trabzonspor Başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta’dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Lemina ve Seri’ye kiralık teklif: Sarı kırmızılılar her iki ismi de kampa yetiştirmeye çalışacak Lemina ile yıllık 1,4 milyon Euro üzerinden anlaşan Galatasaray, Gabonlu yıldızı bonservisini elinde bulunduran Southampton ile kiralama formülü ile görüşmeleri sürdürüyor. Tatiline Türkiye’de devam eden Lemina’nın transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray kampına katılacağı öğrenildi. Jean Michael Seri için ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’la görüşmeler sürüyor. Teknik heyetin bir sezon daha kalması yönünde rapor verdiği Fildişi Sahilli oyuncu için yönetim gelecek hafta Fulham yöneticileriyle masaya oturacak. LUYİNDAMA İÇİN FIFA’DAN ÖDEMEGalatasaray’ın sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı Luyindama için FIFA ödeme yapıyor. Kongo Milli Takımı ile 18 Kasım’da Gambiya maçında sakatlanan Luyindama için FIFA 600 bin Euro sakatlık tazminatı ödeyecek. Falcao Aslan Park’ı gezdi Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi. Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2.5 aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.RB Leipzig'i 3-0 yenen PSG tarihinde ilk kez finalde