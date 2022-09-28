Süper Lig'de 13. sırada yer alan Fatih Karagümrük, transfer döneminin kapanmış olmasına rağmen ikinci devre için flaş bir transfer hamlesi yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, eski Beşiktaşlı Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Adem Ljajic Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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2018-19 sezonu başında opsiyonlu şekilde Beşiktaş'a transfer olan Sırp futbolcu, burada çıktığı 85 maçta 18 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. pic.twitter.com/8h4u4imDkt — SPOR (@yenisafakspor) September 28, 2022



