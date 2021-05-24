Transferin gözdesi Burak İnce: Devleri peşine taktı

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Burak İnce, 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

TFF 1. Lig'de çarşamba günü İstanbul'da Altay'la oynayacağı play-off finaline odaklanan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Burak İnce'ye dev kulüpler talip oldu.

Manisaspor'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayını Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtildi.

Avrupa kulüplerinin de radarında olan Burak'la Almanya'dan 7, İspanya'dan 4, İtalya'dan ise 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi.

İtalya Serie B ekibi Monza'nın da Burak'ı isteyen kulüplerden biri olduğu biliniyordu.

Burak İnce'nin Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservis bedeli 3 milyon euro

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Burak İnce'yi Avrupa'ya göndermek istediklerini belirtirken, İzmir ekibinin genç oyuncu için en az 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay almak istediği ifade edildi.

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Ümit Milli Takım'da da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı.

Burak İnce duran toplardaki başarısıyla da dikkati çekiyor.