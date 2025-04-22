TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maç öncesi şoke eden bir gelişme yaşandı.





Mücadelenin hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala bir rahatsızlık geçirdi.





Yapılan kontrollerin ardından kendini iyi hissettiğini belirtse de, doktorlar Taşkınsoy'un maça çıkmasına izin vermedi.





Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yaşadığı rahatsızlığın taşikardi olduğu bildirildi.





15 dakika gecikmeli başlayan karşılaşmada 4'üncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Taşkınsoy ise maça 4'üncü hakem olarak başladı fakat rahatsızlığı devam etmesi nedeniyle 12. dakikada saha kenarından ayrıldı.







