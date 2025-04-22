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TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi hakem rahatsızlandı

20:3922/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Hakem Buğra Taşkınsoy'un son durumu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maç öncesi şoke eden bir gelişme yaşandı.


Mücadelenin hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala bir rahatsızlık geçirdi.


Yapılan kontrollerin ardından kendini iyi hissettiğini belirtse de, doktorlar Taşkınsoy'un maça çıkmasına izin vermedi.


Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yaşadığı rahatsızlığın taşikardi olduğu bildirildi.


15 dakika gecikmeli başlayan karşılaşmada 4'üncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Taşkınsoy ise maça 4'üncü hakem olarak başladı fakat rahatsızlığı devam etmesi nedeniyle 12. dakikada saha kenarından ayrıldı.



#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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