Türkiye-ABD: 92-93
MİLLİ TAKIM

Türkiye-ABD: 92-93

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodunda 93-92 mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda yer alan A Milli Takım, ABD ile oynadığı ikinci grup maçını 93-92 kaybetti.

ABD karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 47-42 geride tamamlarken, normal süre de 81-81 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım’da Ersan İlyasova 23 sayı, 14 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 18, Furkan Korkmaz 16, Cedi Osman 15 ve Scottie Vilbekin de 12 sayıyla oynadı.

E Grubu’nda oynanan günün diğer maçında ise Çekya, Japonya’yı 89-76 yendi.

Milli takım 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.