Türkiye-Andorra: 1-0
MİLLİ TAKIM

Türkiye-Andorra: 1-0

A Milli Futbol Takımımız, 'tek kale' oynadığı maçta Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milliler, 5. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

Milliler, 5. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

Fotoğraf: Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımımız, sahasında karşı karşıya geldiği Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Milliler, 5. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra'yı konuk etti.

A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 139. sırada olan rakibi Andorra karşısında golü 89. dakikada Ozan Tufan ile bularak karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

  • Milli Takımımız, 5. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.

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