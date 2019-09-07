Türkiye-Andorra: 1-0

A Milli Futbol Takımımız, sahasında karşı karşıya geldiği Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Milliler, 5. maçındaki 4. galibiyetini elde etti.
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra'yı konuk etti.
A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 139. sırada olan rakibi Andorra karşısında golü 89. dakikada Ozan Tufan ile bularak karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
- Milli Takımımız, 5. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.
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