Türkiye-Arnavutluk: 1-0

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında konuk ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üstte üçüncü galibiyetini aldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmadan dakikalar;



3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45 5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı faulde arka direkte uygun durumda bulunan Merih Demiral'ın vurduğu top kaleci Strakosha'da kaldı.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.

76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.

87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

88. dakikada Manaj'ın bu kez ceza sahası yayı gerisinden şutunda Mert topu kontrol etti.

SON DAKİKA GOLÜ!

90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

00:59 dk 12 Ekim 2019 Yeni Şafak Millilerimiz 90'da geçti 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Milliler bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Millilerden golden sonra asker selamı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

Merih Demiral'ın Türkiye formasıyla Arnavutluk maçındaki performansı;

1 - Merih Demiral'ın Türkiye formasıyla Arnavutluk maçındaki performansı:



İkili mücadele: 13/15

Hava topu: 9/10

Sahipsiz top kazanma: 9

Uzaklaştırma: 5



Yürek. pic.twitter.com/0JksRCY8cQ — OptaCan (@OptaCan) 11 Ekim 2019

Milliler yoluna lider devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti. Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı. Grubun diğer maçında Fransa, deplasmanda mücadele ettiği İzlanda’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa’nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı. A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa’ya konuk olacak.



